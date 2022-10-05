Эта резолюция подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Зеленский призвал поддержать резолюцию в ООН
По словам президента, резолюция должна признать необходимость компенсационного механизма, по которому обязательство по выплате репараций может быть реализовано.
Агрессор должен в полной мере заплатить за развязанные им жестокость и разрушение. И хотя в случае с Россией это непросто, но вполне реально. Соответствующий порядок юридических шагов понятен. Мы можем представить его всем заинтересованным субъектам,
– подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что все изучавшие юриспруденцию видели и анализировали этот фундаментальный документ – приговор Нюрнберга. Зеленский уверен, что будет время, когда студенты, которые так же будут изучать право, смогут сравнить текст нюрнбергского приговора с текстом приговора, который будет вынесен специальным трибуналом по преступлению агрессии России против Украины.
"Но не только. Они также будут изучать и опыт компенсации Россией всех убытков, нанесенных этой войной", – добавил украинский лидер.
США выдвинули резолюцию Совбеза ООН
После разгромного для России заседания Совбеза ООН, США обнародовали резолюцию. В ней говорится о требованиях осудить российские бутафорские "референдумы"; призвать государства-члены не признавать никаких изменений статуса Украины; обязать Россию вывести войска из Украины.
Кстати, ранее Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию США. Она касалась осуждения так называемых референдумов, проведенных Кремлем на временно оккупированных территориях Украины.
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