Соответствующую информацию сообщили пропагандисты. Это произошло 30 сентября.
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Россия снова ветировала проект резолюции США
Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов,
– написали пропагандисты.
Предварительно известно, что воздержались от голосования:
- Бразилия;
- Габон;
- Индия;
- Китай.
"В поддержку резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Соединенные Арабские Эмираты, США и Франция", – написали пропагандисты.
Сергей Небензя отметился очередными чепухами
Сергей Небензя снова начал нести глупости в Совете Безопасности ООН. Это произошло после того, как россия заветовала проект резолюции США о так называемых псевдореферендумах, которые на оккупированных украинских землях провела Москва.
Пропутинский пропагандист заявил, что якобы:
- поворота назад с "вхождением" Донбасса в состав России не будет;
- жители Донбасса якобы "не хотят" возвращаться в состав Украины;
- жители оккупированных территорий якобы сделали "сознательный выбор быть с Россией". Однако на самом деле это циничная ложь россии.
Небензя, который, очевидно, срочно нуждается в лечении, чтобы адекватно воспринимать мир, заявил новую ерунду. По его словам, якобы Запад "выкручивает руки странам перед заседанием Генассамблеи ООН по референдуму".
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