Соответствующую информацию сообщили пропагандисты. Это произошло 30 сентября.

Читайте также Россия будет созывать Совбез ООН из-за подрывов "Северных потоков"

Россия снова ветировала проект резолюции США

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов,

– написали пропагандисты.

Предварительно известно, что воздержались от голосования:

Бразилия;

Габон;

Индия;

Китай.

"В поддержку резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Соединенные Арабские Эмираты, США и Франция", – написали пропагандисты.

Сергей Небензя отметился очередными чепухами

Сергей Небензя снова начал нести глупости в Совете Безопасности ООН. Это произошло после того, как россия заветовала проект резолюции США о так называемых псевдореферендумах, которые на оккупированных украинских землях провела Москва.

Пропутинский пропагандист заявил, что якобы:

поворота назад с "вхождением" Донбасса в состав России не будет;

жители Донбасса якобы "не хотят" возвращаться в состав Украины;

жители оккупированных территорий якобы сделали "сознательный выбор быть с Россией". Однако на самом деле это циничная ложь россии.

Небензя, который, очевидно, срочно нуждается в лечении, чтобы адекватно воспринимать мир, заявил новую ерунду. По его словам, якобы Запад "выкручивает руки странам перед заседанием Генассамблеи ООН по референдуму".

Никаких изменений статуса Украины: США выдвинули резолюцию Совбеза ООН

Смотрите также – Рамис Юнус заявил, что Лаврова пустили на Совбез ООН не "просто так": видео