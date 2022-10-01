Відповідну інформацію повідомили пропагандисти. Це трапилось 30 вересня.

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Росія знову заветувала проєкт резолюції США

Росія застосувала вето в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції США із засудженням референдумів,

– написали пропагандисти.

Попередньо відомо, що утримались від голосування:

Бразилія;

Габон;

Індія;

а також Китай.

"На підтримку резолюції проголосували Албанія, Великобританія, Гана, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, США та Франція", – написали пропагандисти.

Сергєй Небензя відзначився черговими нісенітницями

Сергєй Небензя знову почав нести дурощі на Раді Безпеки ООН. Це трапилось після того, як росія заветувала проєкт резолюції США про так звані псевдореферендуми, які на окупованих українських землях провела Москва.

Пропутінський пропагандист заявив, що нібито:

повороту назад із "входженням" Донбасу до складу Росії не буде;

жителі Донбасу нібито "не хочуть" повертатися до складу України;

мешканці окупованих територій нібито зробили "свідомий вибір бути з Росією". Проте насправді це цинічна брехня росії.

Небензя, який, очевидно, терміново потребує лікування, щоб адекватно сприймати світ, заявив нові нісенітниці. За його словами, нібито Захід "викручує руки країнам перед засіданням Генасамблеї ООН з питань референдуму".

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