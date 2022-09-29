Під час розмови з Реджепом Ердоганом Владімір Путін бідкався через "диверсії" на нитках "Північних потоків". Ба більше, він заявив, що це питання росія винесе на термінове обговорення Радбезу ООН. Істеричні заяви путіна поширили росЗМІ.

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Путін настільки забрехався, що назвав підрив "актом міжнародного тероризму". Це й справді тероризм. От тільки спланувала його росія. Про це заявив Михайло Подоляк.

Масштабний "витік газу" з "Північного потоку-1" – це не що інше, як спланований росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою,

– написав Подоляк.

Лана Зеркаль – радниця міністра енергетики – заявила, що кремль продовжує свій газовий шантаж. Вочевидь, росіяни самі підірвали газові труби.

НАТО заявило про диверсію

У НАТО заявили, що підриви "Північних потоків" – диверсія. Альянс підтримає розслідування, які проводять для встановлення причини інциденту. Окрім того, НАТО повідомило, що за будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів буде рішуча відповідь.

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