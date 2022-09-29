Альянс пригрозив відповіддю на атаки по інфраструктурі

Держави-члени НАТО наголосили, що глибоко стурбовані через пошкодження газогонів. Адже витоки газу створили серйозні ризики.

До теми Це теракт, який росіяни зробили навмисне, – Міненергетики про пошкодження "Північних потоків"

Уся інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу,

– наголосило НАТО.

В Альянсі додали, підтримують розслідування, які проводяться для встановлення причини інциденту.

Крім того, НАТО зазначило, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів отримає рішучу відповідь.

У росії натякають на "причетність" США до витоків газу

Тим часом росіяни нахабно натякають, що винуватцем витоків газу з "Північних потоків" можуть бути США. Безглуздими здогадками відзначилася одіозна речниця російського міністерства закордонних справ марія захарова.

В ефірі російських пропагандистських ЗМІ захарова заявила, що витоки газу сталися на території, яку "повністю контролюють спецслужби США". Мовляв, Вашингтон має "повний контроль" над водами Данії та Швеції. Ніяких доказів своїм словам російська чиновниця, ясна річ, не надала.