Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що тепер Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури. Таке рішення прийняли після інцидентів, які викликали витік із газопроводу "Північний потік".

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Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій,

– сказав Боррель.

За його словами, ЄС підтримає будь-яке розслідування, яке прояснить, що сталося і чому. Також Європа готова зробити подальші кроки для підвищення стійкості в галузі енергетичної безпеки.

Раніше міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що диверсія проти газопроводу "Північний потік" не є нападом на країну. Називала це міжнародним інцидентом.

Що відомо про руйнування газопроводів

Ще 27 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування відразу 3 ниток газопроводу.

Витік стався на одній із ниток магістралі "Північний потік-2", а також з обох ниток "Північного потоку-1". Внаслідок цього були створені зони відчуження задля безпеки морського та повітряного руху.

Влади Данії та Швеції зафіксували три пошкодження газопроводів "Північний потік-2" і "Північний потік-1", прокладених дном Балтійського моря з росії до Німеччини.

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