Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что теперь Евросоюз ужесточит защиту своей энергетической инфраструктуры. Такое решение приняли после инцидентов, вызвавших утечку из газопровода "Северный поток".

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Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий,

– сказал Боррель.

По его словам, ЕС поддержит любое расследование, которое прояснит, что произошло и почему. Также Европа готова предпринять дальнейшие шаги по повышению устойчивости в области энергетической безопасности.

Ранее министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила, что диверсия против газопровода "Северный поток" не является нападением на страну. Называла это международным инцидентом.

Что известно о разрушении газопроводов

Еще 27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода.

Утечка произошла на одной из нитей магистрали "Северный поток-2", а также из обеих нитей "Северного потока-1". В результате были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

Власти Дании и Швеции зафиксировали три повреждения газопроводов "Северный поток-2" и "Северный поток-1", проложенных дном Балтийского моря из россии в Германию.

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