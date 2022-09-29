Німецьке федеральне агентство з навколишнього середовища заявило, що це відповідає приблизно 1% загального річного обсягу викидів Німеччини в еквіваленті вуглекислого газу.
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Екологічні наслідки витоків на "Північних потоках"
Природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe закликала операторів газопроводів негайно відкачати решту газу у Балтійському морі. Директор організації Саша Мюллер-Креннер наголосив, що клімату вже завдали величезної шкоди.
За даними Bloomberg, вчені припускають, що цей витік газу можу стати найсерйознішим в історії.
Зауважимо, що на трубопроводах немає механізмів стримування. Тому весь газ просто втече.
Наслідки для Данії
Два з трьох витоків відбулися у водах Данії біля острова Борнхольм. Глава данського енергетичного агентства Крістоффер Ботцау заявив, що викиди метану становитимуть приблизно 32% річних викидів парникових газів Данії.
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Додамо, що встановити точну кількість метану, який потрапив в атмосферу є дуже складно. Адже тут важливо знати, скільки газу було в трубопроводах на той момент, при якій температурі та тиску він утримувався, і наскільки великий був розрив у трубах.
Коли газ виходить, то його частина розсіюється у воду, але це також залежить від щільності мікробного життя та глибини. Вчені зазначили, що для того, аби отримати точні показники, доведеться проводити вимірювання з повітря.
Деякі вчені вважають, що хоч викиди з "Північних потік" і були катастрофою для клімату, все ж вони тьмяніють у порівнянні з щоденними викидами газової інфраструктури в усьому світі. Крім того, серйозної загрози для морського середовища через витоки газу немає.
Коротко про витоки газу на "Північних потоках"
- 27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів. Коли їх відремонтують – невідомо. Водночас ЗМІ припускають, що ці труби можуть стати непридатними назавжди.
- У росії заявили про причетність "диверсійних груп". Водночас в Офісі Президента вважають, що за інцидентом стоїть кремль, який прагне економічної дестабілізації у Європі.
- Після інциденту Євросоюз вирішив посилити захист своєї енергетичної інфраструктури.
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