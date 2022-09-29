Німецьке федеральне агентство з навколишнього середовища заявило, що це відповідає приблизно 1% загального річного обсягу викидів Німеччини в еквіваленті вуглекислого газу.

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Екологічні наслідки витоків на "Північних потоках"

Природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe закликала операторів газопроводів негайно відкачати решту газу у Балтійському морі. Директор організації Саша Мюллер-Креннер наголосив, що клімату вже завдали величезної шкоди.

За даними Bloomberg, вчені припускають, що цей витік газу можу стати найсерйознішим в історії.

Зверніть увагу! 300 тисяч тонн метану в атмосфері, який є потужним парниковим газом, матимуть приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як річні викиди приблизно 5,48 мільйона автомобілів у США.

Зауважимо, що на трубопроводах немає механізмів стримування. Тому весь газ просто втече.

Наслідки для Данії

Два з трьох витоків відбулися у водах Данії біля острова Борнхольм. Глава данського енергетичного агентства Крістоффер Ботцау заявив, що викиди метану становитимуть приблизно 32% річних викидів парникових газів Данії.

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Додамо, що встановити точну кількість метану, який потрапив в атмосферу є дуже складно. Адже тут важливо знати, скільки газу було в трубопроводах на той момент, при якій температурі та тиску він утримувався, і наскільки великий був розрив у трубах.

Коли газ виходить, то його частина розсіюється у воду, але це також залежить від щільності мікробного життя та глибини. Вчені зазначили, що для того, аби отримати точні показники, доведеться проводити вимірювання з повітря.

Деякі вчені вважають, що хоч викиди з "Північних потік" і були катастрофою для клімату, все ж вони тьмяніють у порівнянні з щоденними викидами газової інфраструктури в усьому світі. Крім того, серйозної загрози для морського середовища через витоки газу немає.

Коротко про витоки газу на "Північних потоках"

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