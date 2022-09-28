Відповідну інформацію 28 вересня повідомило німецьке видання з посиланням на спецслужби Німеччини. Непридатними труби можуть стати після підривів Північних потоків, які могла здійснити росія.

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Труби Північних потоків можуть бути непридатними назавжди

Якщо їх не відремонтувати швидко, то велика кількість солоної води потрапить усередину та роз'їсть труби,

– мовиться в повідомленні.

За даними джерел, це може трапитись тому, що пошкодження труб дуже великі, тож в них може потрапити багато води.

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Варто пригадати, що Європейська комісія, органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають акт диверсії.

"Через складність атаки експерти та німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть росія, але мотив залишається незрозумілим", – мовиться в повідомленні.

BND наразі відіграє провідну роль у розвідці. Зокрема, оцінює супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.

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