Соответствующую информацию 28 сентября сообщило немецкое издание со ссылкой на спецслужбы Германии. Непригодными трубы могут оказаться после подрывов Северных потоков, которые могла осуществить россия.
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Трубы Северных потоков могут быть непригодны навсегда
Если их не отремонтировать быстро, то большое количество соленой воды попадет внутрь и разъест трубы.
– говорится в сообщении.
По данным источников, это может случиться потому, что повреждения труб очень велики, так что в них может попасть много воды.
Мир подозревает россию во взрывах на газопроводах
Следует вспомнить, что Европейская комиссия, органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии.
"Из-за сложности атаки эксперты и немецкие правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим стоит россия, но мотив остается непонятным", – говорится в сообщении.
BND играет ведущую роль в разведке. В частности, оценивает спутниковые изображения перемещений кораблей накануне взрывов.
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Что известно о подрывах Северных потоков
- 27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении 3 ветвей газопровода. В россии цинично и в стиле путинской пропаганды заявили о вероятной диверсии.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа на Северных потоках– это теракт, который спланировала россия. Ведь кремль планирует посеять панику перед зимой.
- 28 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрушение газопроводов – это не случайность. Теперь же Евросоюз усилит защиту своей энергетической инфраструктуры. Подробнее об истоках на "Северных потоках" читайте по ссылке.
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