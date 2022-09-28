Соответствующую информацию 28 сентября сообщило немецкое издание со ссылкой на спецслужбы Германии. Непригодными трубы могут оказаться после подрывов Северных потоков, которые могла осуществить россия.

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Трубы Северных потоков могут быть непригодны навсегда

Если их не отремонтировать быстро, то большое количество соленой воды попадет внутрь и разъест трубы.

– говорится в сообщении.

По данным источников, это может случиться потому, что повреждения труб очень велики, так что в них может попасть много воды.

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Следует вспомнить, что Европейская комиссия, органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии.

"Из-за сложности атаки эксперты и немецкие правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим стоит россия, но мотив остается непонятным", – говорится в сообщении.

BND играет ведущую роль в разведке. В частности, оценивает спутниковые изображения перемещений кораблей накануне взрывов.

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Что известно о подрывах Северных потоков

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