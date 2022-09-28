Секретар Ради національної безпеки і оборони України пожартував над тим, хто саме підірвав труби у газопроводах. Адже навіть німецька федеральна розвідувальна служба BND припустила акт диверсії, за яким стоїть росія.
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Данілов потролив росію
Отака х**ня, малята! Тікток оприлюднив дані власного розслідування,
– іронічно зауважив Олексій Данілов.
Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України опублікував фото, на якому він у білому костюмі під водою. Стоїть Данілов біля підірваного газопроводу "Північний потік-2".
Що відомо про підрив Північних потоків
- 27 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування відразу 3 ниток газопроводу. Мовиться про одну нитку магістралі "Північний потік-2", а також дві "Північного потоку-1".
- Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що це спланований акт тероризму. А також, за словами радника Андрія Єрмака, це є актом агресії в напрямку ЄС. Зокрема тому, що росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою.
- Варто згадати, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Саме тому Європа хоче ще більше посилювати безпеку з енергетики.
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