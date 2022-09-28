Секретар Ради національної безпеки і оборони України пожартував над тим, хто саме підірвав труби у газопроводах. Адже навіть німецька федеральна розвідувальна служба BND припустила акт диверсії, за яким стоїть росія.

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Данілов потролив росію

Отака х**ня, малята! Тікток оприлюднив дані власного розслідування,
– іронічно зауважив Олексій Данілов.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України опублікував фото, на якому він у білому костюмі під водою. Стоїть Данілов біля підірваного газопроводу "Північний потік-2".

Що відомо про підрив Північних потоків

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