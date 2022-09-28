Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пошутил над тем, кто взорвал трубы в газопроводах. Ведь даже немецкая федеральная разведывательная служба BND допустила акт диверсии, за которым стоит россия.

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Данилов потроллил россию

Такая х**ня, малыш! Титок обнародовал данные собственного расследования,

– иронически заметил Алексей Данилов.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины опубликовал фото, на котором он находится в белом костюме под водой. Стоит Данилов у подорванного газопровода "Северный поток-2".

Что известно о подрыве Северных потоков

27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода. Речь идет об одной ните магистрали "Северный поток-2", а также двух "Северном потоке-1".

Впоследствии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что это спланированный акт терроризма. А также, по словам советника Андрея Ермака, это акт агрессии в направлении ЕС. В частности, потому, что россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой.

Следует упомянуть, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вся доступная информация указывает на то, что эти истоки являются результатом умышленных действий. Именно поэтому Европа хочет еще больше усиливать безопасность энергетики.

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