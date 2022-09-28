На сегодняшний день точно не известно, что могло стать причиной утечек на газопроводах. Ожидается расследование. Однако сейчас уже немало теорий относительно этой ситуации.

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Что же произошло

В ночь на 26 сентября на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", по которым россия транспортирует газ в Германию, зафиксировали существенное снижение давления. К слову, в "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: со 105 бар до 7.

Причина падения давления до сих пор неизвестна. Сам инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Об этом немедленно известили военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и россии. Представитель оператора газопровода "Северный поток-2" Ульрих Лиссек сообщил в немецком издании, что где-то на проводе должна быть дыра, "только никто не знает где".

Обратите внимание! Газопроводы на момент инцидента не работали. Однако в их трубах оставалось еще голубое топливо. Если говорить о нынешней стоимости этого топлива на рынке, то в трубах было почти 301 миллион долларов.

Как мир отреагировал на истоки газа

О том, что эта ситуация возникла не случайно, уверяет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Эти инциденты – не случайное совпадение и влияют на всех нас. Вся информация указывает на то, что истоки стали следствием умышленных действий. Мы поддержим любое расследование, направленное на установление полной картины того, что и почему произошло, и будем предпринимать дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в сфере энергобезопасности,

– заявил он.

В США не высказали предположений о том, что могло стать причиной утечек. Но подчеркнули, что помогут Евросоюзу после истоков на "Северных потоках".

В Берлине Министерство экономики объявило, что причины и точные факты инцидента еще не ясны. По ситуации проведут расследование.

Что интересно, есть информация о том, что Германия была проинформирована американским ЦРУ о возможных диверсиях на "Северных потоках".

Все говорит о том, что это не совпадение. Мы больше не можем фантазировать о сценариях, что это не целенаправленная атака,

– так прокомментировал инсайдер, вовлеченный в подготовку аналитики для правительства Германии и федеральных властей, в издании Tagesspiegel.

В издании предполагают, что к этому могла быть всецело привлечена россия, но "под чужим флагом".

"Мы чрезвычайно обеспокоены" – россия о ситуации

Дмитрий Песков, спикер российского президента путина, заявил, что нельзя исключать ни одного варианта по проблемам с газопроводами, даже диверсию.

Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление. Это абсолютно беспрецедентная ситуация, требующая срочного разбирательства. Мы очень обеспокоены этими новостями,

– добавил Песков.

Причины утечки: разные версии

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд в комментарии SVT заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

В The Guardian, ссылаясь на один британский военный источник, предположили, что мины могли быть незаметно установлены с замаскированного коммерческого судна и взорваны через несколько дней или недель.

А эксперты по безопасности, давшие комментарии изданию The Sun, утверждают, что за атакой на газопровод может стоять группа водолазов из теневого российского спецподразделения.

Подробно рассказал о возможных причинах утечки эксперт по подводной войне в своем твиттере. Х. И. Саттон предположил, что причиной взрывов могло стать российское теневое военно-морское подразделение GUGI, которое, как говорится, подчиняется непосредственно путину. Подразделение могло использовать разведывательные корабли для совершения нападения.

GUGI — тайное Главное управление глубоководных исследований — имеет миссию нанести катастрофический удар Западу и, как известно, реквизирует главные корабли ВМС.

Исследователь Королевского датского оборонного колледжа Андерс Пак Нильсен заявил, что водолазы могли легко пристроить взрывчатку с дистанционным управлением на трубопровод.

Как рассказал 24 каналу Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, из сообщений, звучащих от Дании и Германии, похоже, что все-таки к взрывам на газопроводах причастна россия.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Сделать какой-нибудь форс-мажор для того, чтобы были основания не поставлять газ в Европу, в первую очередь было выгодно именно России.

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Сильно ли это повлияет на Европу

Экономический эксперт отмечает, что Европа уже смирилась с тем, что у них не буду газа из "Северного потока" и "Северного потока-2" еще в начале сентября. То есть европейцы были готовы к любым сценариям.

Что касается цены, то пик ее был на уровне около 3,5 тысячи долларов за тысячу кубов в конце лета и начале сентября. А после этого цены на биржах начали падать в течение этого месяца, несмотря на то, что оба потока уже не работают. Следовательно, цены на газ упали до 1,7 тысяч долларов за тысячу кубов.

Ситуация стабилизировалась. Европейцы нашли, как именно поставлять газ в страны. Они подписали новые соглашения с Катаром и Арабскими эмиратами. Кроме того, недавно Польша открыла новый газопровод в Балтийском море,

– добавляет Олег Гетман.

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