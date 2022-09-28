На сьогодні достеменно не відомо, що могло стати причиною витоків на газопроводах. Очікується розслідування. Проте зараз є вже чимало теорій щодо цієї ситуації.

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Що ж сталося

У ніч проти 26 вересня на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", якими росія транспортує газ до Німеччини, зафіксували суттєве зниження тиску. До слова, у "Північному потоці-2" тиск упав аж у 15 разів: зі 105 бар до 7.

Причина падіння тиску досі невідома. Сам інцидент стався на глибині близько 70 метрів неподалік датського острова Борнгольм в Балтійському морі.

Про це негайно сповістили військово-морським органам влади Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та росії. Представник оператора газопроводу "Північний потік-2" Ульріх Ліссек, повідомив у німецькому виданні, що десь на проводі має бути дірка, "тільки ніхто не знає де".

Зверніть увагу! Газопроводи на момент інциденту не працювали. Проте у їхніх трубах залишалося ще блакитне паливо. Якщо говорити про нинішню вартість цього палива на ринку, то в трубах було майже 301 мільйон доларів.

Як світ відреагував на витоки газу

Про те, що ця ситуація виникла не випадково, запевняє головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Ці інциденти - не випадковий збіг і впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витоки стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що й чому сталося, та вживатимемо подальших кроків для підвищення нашої стійкості у сфері енергобезпеки,

– заявив він.

У США не висловили припущень щодо того, що могло стати причиною витоків. Але наголосили, що допоможуть Євросоюзу після витоків на "Північних потоках".

В Берліні Міністерство економіки оголосило, що причини та точні факти інциденту ще не зрозумілі. Щодо ситуації проведуть розслідування.

Що цікаво, є інформація про те, що Німеччина була проінформована американським ЦРУ про можливих диверсій на "Північних потоках".

Все говорить про те, що це не збіг. Ми більше не можемо фантазувати про сценарії, що це не цілеспрямована атака,

– так прокоментував інсайдер, залучений до підготовки аналітики для уряду Німеччини й федеральної влади, у виданні Tagesspiegel.

У виданні припускають, що до цього могла бути цілком залучена росія, але "під чужим прапором".

"Ми надзвичайно стурбовані" – росія про ситуацію

Дмитро Пєсков, речник російського президента путіна, заявив, що не можна виключати жодного варіанту щодо проблем з газопроводами, навіть диверсію.

Це — дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск. Це абсолютно безпрецедентна ситуація, яка вимагає термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами,

— додав Пєсков.

Причини витоку: різні версії

Професор Шведського національного сейсмоцентру SNSN Б'єрн Лунд у коментарі SVT, заявив, що на маршрутах залягання трубопроводів сталися підводні вибухи — вочевидь штучної, а не геологічної природи.

У "The Guardian", посилаючись на одне британське військове джерело, припустили, що міни могли бути непомітно встановлені із замаскованого комерційного судна та підірвані через кілька днів або тижнів.

А експерти з безпеки, що дали коментарі виданню "The Sun", стверджують, що за атакою на газопровід може стояти група водолазів із тіньового російського спецпідрозділу.

Детально розповів про можливі причини витоку експерт з підводної війни у своєму твітері. Х. І. Саттон припустив, що причиною вибухів міг стати російський тіньовий військово-морський підрозділ GUGI, який, як кажуть, підпорядковується безпосередньо путіну. Підрозділ міг використати розвідувальні кораблі для здійснення нападу.

GUGI — таємне Головне управління глибоководних досліджень — має місію завдати катастрофічного удару Заходу та, як відомо, реквізує головні кораблі ВМС.

Дослідник Королівського датського оборонного коледжу Андерс Пак Нільсен заявив, що водолази могли легко прилаштувати вибухівку з дистанційним керуванням на трубопровід.

Як розповів 24 каналу Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, з повідомлень, які лунають від Данії та Німеччини, то схоже, що все-таки до вибухів на газопроводах причетна росія.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Зробити якийсь форс-мажор для того, щоб були підстави не постачати газ у Європу, у першу чергу було вигідно саме росії.

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Чи сильно вплине це на Європу

Економічний експерт наголошує, що Європа вже змирилася з тим, що у них не буду газу з "Північного потоку" та "Північного потоку-2" ще на початку вересня. Тобто європейці були готові до будь-яких сценаріїв.

Щодо ціни, то пік її був на рівні близько 3,5 тисяч доларів за тисячу кубів наприкінці літа та початку вересня. А після цього, ціни на біржах почали падати протягом цього місяці, попри те, що обидва потоки вже не працюють. Відтак, ціни на газ впали до 1,7 тисячі доларів за тисячу кубів.

Ситуація стабілізувалася. Європейці знайшли як саме постачати газ у країни. Вони підписали нові угоди з Катаром й Арабськими еміратами. Крім того, нещодавно Польща відкрила новий газопровід у Балтійському морі,

– додає Олег Гетман.

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