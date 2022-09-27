Газопровід відкрили президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністри Польщі та Данії Матеуш Моравецький та Метте Фредеріксен. Церемонія відбулась на газокомпресорній станції в Будно Західноморського воєводства.

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Кінець "ери домінування росії у газовій сфері"

У канцелярії Дуди наголосили, що Baltic Pipе дозволить диверсифікувати постачання газу до Польщі, зміцнити суверенітет та зробити країну незалежною від постачання газу з росії.

Моравецький заявив, що газопровід закінчить "еру домінування росії у газовій сфері".

До речі, на цю подію відреагували і в Зеленського. Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, поки росія живе у світі газових шантажів, цивілізація розриває зв'язки із монстрами.

Що відомо про Baltic Pipe