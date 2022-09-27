Газопровод открыли президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Мэтте Фредериксен. Церемония прошла на газокомпрессорной станции в Будно Западноморского воеводства.
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Конец "эры доминирования россии в газовой сфере"
В канцелярии Дуды подчеркнули, что Baltic Pipе позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, укрепить суверенитет и сделать страну независимой от поставок газа из россии.
Моравецкий заявил, что газопровод закончит "эру доминирования россии в газовой сфере".
Кстати, на это событие отреагировали и у Зеленского. Глава ОП Андрей Ермак отметил, пока россия живет в мире газовых шантажей, цивилизация разрывает связи с монстрами.
Что известно о Baltic Pipe
- Транспортировать газ по Baltic Pipe будут с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу. Это 900-километровый маршрут через Данию.
- Мощность – 10 миллиардов кубометров газа в год.
- Полноценно процесс запустят с 1 октября, однако на полную мощность выйдут до конца ноября.
- Однако не только Польша впервые сможет импортировать норвежский газ через Данию, но соседние Словакия и Чехия.
- Инвесторами выступают операторы транспортировки: датская Energinet и польская Gaz-System.
- Baltic Pipe состоит из соединения норвежской системы в Северном море, большого газотранспортного маршрута через Данию, газокомпрессорной станции на острове Зеландия и т.д.