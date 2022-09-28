Михайло Подоляк ще 27 вересня назвав підриви "Північних потоків" спланованим актом тероризму. Він додав, що кремль хоче створити паніку у Європі.

Зауважте У кремлі вже назвали ймовірною диверсією поломку "Північного потоку"

Країна-окупантка могла підірвати "Північні потоки" підводними безпілотниками

Росія могла підірвати "Північні потоки" підводними безпілотниками, які могли запустити з невеликого судна. Можливо, рибальського човна. ЗМІ прогнозують, що це сталося ще декілька місяців тому.

Згодом вибухові пристрої скинули поруч з трубопроводом. Запустити їх могли, скинувши у воду джерело шуму певної частоти. Як доказ ЗМІ навели той факт, що бетонні та сталеві трубопроводи розірвав підводний вибух. Його силу прирівняли до незначного землетрусу.

Важливо – хто підірвав "Північні потоки"

Зафіксували руйнування відразу 3 ниток газопроводу

Про руйнування 3 гілок газопроводу повідомили 27 вересня. У Nord Stream відразу заявили, що ці руйнування "мають безпрецедентний характер". Ба більше, терміни, за які вдасться ліквідувати наслідки руйнувань, назвали наразі начебто не можуть.

Згодом ЗМІ заявили, що труби "Північних потоків" можуть стати непридатними назавжди. У ЄС вже заявили, що "вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій". Відповідну заяву зробив Жозеп Боррель – глава дипломатії ЄС.