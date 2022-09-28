Михаил Подоляк еще 27 сентября назвал подрывы "Северных потоков" спланированным актом терроризма. Он добавил, что кремль хочет создать панику в Европе.

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Страна-оккупантка могла взорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками

Россия могла взорвать "Северные потоки" подводными беспилотниками, которые могли запустить с небольшого судна. Возможно, рыбацкой лодки. СМИ прогнозируют, что это произошло еще несколько месяцев назад.

Впоследствии взрывные устройства были сброшены рядом с трубопроводом. Запустить их могли, скинув в воду источник шума определенной частоты. В доказательство СМИ привели тот факт, что бетонные и стальные трубопроводы разорвал подводный взрыв. Его силу приравняли к незначительному землетрясению.

Важно – кто взорвал "Северные потоки"

Зафиксировали разрушение сразу 3 нитей газопровода

О разрушении 3 веток газопровода сообщили 27 сентября. В Nord Stream сразу заявили, что эти разрушения "носят беспрецедентный характер". Более того, сроки, за которые удастся ликвидировать последствия разрушений, назвали якобы не могут.

Впоследствии СМИ заявили, что трубы "Северных потоков" могут оказаться непригодными навсегда. В ЕС уже заявили, что "вся доступная информация указывает на то, что эти истоки являются результатом умышленных действий". Соответствующее заявление сделал Жозеп Боррель – глава дипломатии ЕС.