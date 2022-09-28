Кремль продовжує "газовий шантаж" Європи. Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль припустила, що росіяни самі підірвали газові труби.

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Ремонт росіянам обійдеться дешевше, ніж сплата штрафів

Лана Зеркаль називає те, що трапилося з газопроводами Nord stream, терористичним актом, який навмисно вчинила російська влада. Радниця запевняє, що провокація росіян не вдалася, адже Європа забезпечила себе газом, що зараз зберігається у підземних сховищах, на 91%.

Є точка зору, яку я поділяю, що росіянам менше буде вартувати ремонт цих газогонів, ніж сплата штрафів за недопостачання газу європейським споживачам. Для того, щоб уникнути цих штрафів, росіяни могли спокійно піти на підрив цих труб,

– зауважує Зеркаль.

Попри це, у кремлі називають звинувачення у свою сторону абсурдними. Прессекретар пєсков заявив, що вибухи на "Північних потоках" – це ні що інше, як робота "диверсійних груп".

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На думку радника очільника Офісу Президента Михайла Подоляка, кремль хоче викликати паніку перед зимою. Він вважає, що ворог хоче дестабілізувати економічну ситуацію у Європі.

Також Михайло Подоляк влучно зауважив, що найкраща інвестиція для європейців у свою безпеку – це танки для України. Вони пришвидшать перемогу України, а отже, й капітуляцію росії.

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