Кремль продолжает "газовый шантаж" Европы. Советник министра энергетики Лана Зеркаль предположила, что россияне сами взорвали газовые трубы.

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Ремонт россиянам обойдется дешевле, чем уплата штрафов

Лана Зеркаль называет случившееся с газопроводами Nord stream, террористическим актом, который намеренно совершили российские власти. Советник уверяет, что провокация россиян не удалась, ведь Европа обеспечила себя газом, который сейчас хранится в подземных хранилищах, на 91%.

Есть точка зрения, которую я разделяю, что россиянам меньше будет стоить ремонт этих газопроводов, чем уплата штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. Для того чтобы избежать этих штрафов, россияне могли спокойно пойти на подрыв этих труб,

– замечает Зеркаль.

Несмотря на это, в кремле называют обвинения в свою сторону абсурдными. Пресс-секретарь песков заявил, что взрывы на "Северных потоках" – это не что иное, как работа "диверсионных групп".

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По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, кремль хочет вызвать панику перед зимой. Он считает, что враг хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе.

Также Михаил Подоляк метко отметил, что лучшая инвестиция для европейцев в свою безопасность – это танки для Украины. Они ускорят победу Украины, а значит, и капитуляцию россии.

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