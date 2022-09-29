Немецкое федеральное агентство по окружающей среде заявило, что это соответствует примерно 1% общего годового объема выбросов Германии в эквиваленте углекислого газа.

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Экологические последствия утечек на "Северных потоках"

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe призвала операторов газопроводов немедленно откачать оставшийся газ в Балтийском море. Директор организации Саша Мюллер-Креннер подчеркнул, что климату уже нанесен огромный ущерб.

По данным Bloomberg, ученые предполагают, что эта утечка газа может стать самой серьезной в истории.

Обратите внимание! 300 тысяч тонн метана в атмосфере, который является мощным парниковым газом, будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как годовые выбросы примерно 5,48 миллиона автомобилей в США.

Отметим, что на трубопроводах нет механизмов сдерживания. Поэтому весь газ просто уйдет.

Последствия для Дании

Две из трех истоков произошли в водах Дании у острова Борнхольм. Глава датского энергетического агентства Кристофер Ботцау заявил, что выбросы метана составят примерно 32% годовых выбросов парниковых газов Дании.

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Добавим, что установить точное количество попавшего в атмосферу метана очень сложно. Ведь здесь важно знать, сколько газа было в трубопроводах на тот момент, при какой температуре и давлении он удерживался, и насколько велик был разрыв в трубах.

Когда газ выходит, его часть рассеивается в воду, но это также зависит от плотности микробной жизни и глубины. Ученые отметили, что для того чтобы получить точные показатели, придется проводить измерения с воздуха.

Некоторые ученые считают, что хотя выбросы из "Северных потоков" и были катастрофой для климата, все же они тускнеют по сравнению с ежедневными выбросами газовой инфраструктуры во всем мире. Кроме того, серьезной угрозы для морской среды из-за утечек газа нет.

Кратко об вытоках газа на "Северных потоках"

27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов. Когда их отремонтируют – неизвестно. В то же время СМИ предполагают, что эти трубы могут оказаться непригодными навсегда.

В России заявили о причастности "диверсионных групп". В то же время в Офисе Президента считают, что за инцидентом стоит кремль, стремящийся к экономической дестабилизации в Европе.

После инцидента Евросоюз решил ужесточить защиту своей энергетической инфраструктуры.

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