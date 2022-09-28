Повідомляється, що два з трьох зареєстрованих витоків із газопроводу "Північний потік" розташовані у шведській економічній зоні. У Швеції оголосили про початок екологічної рятувальної операції.

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Газ поступово розчиняється у воді та в повітрі

Судно берегової охорони перебуває в безпосередній близькості від району витоку. Також місце витоку постійно патрулюють літаки. Суднам видаються попередження про те, щоб вони трималися на безпечній відстані за 5 морських миль.

У береговій охороні країни повідомляють, що боротися з витоком або обмежити його зараз неможливо, проте газ поступово розчиняється у воді та в повітрі.

У шведських водах триває витік газу з "Північного потоку": відео



Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що витік газу – це міжнародний інцидент, а не напад на Швецію.

При цьому Данія та Швеція заявили, що великі витоки на двох трубопроводах "Північний потік" у Балтійському морі були спричинені навмисними актами саботажу, здійсненими у виключних економічних зонах кожної з двох країн.

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