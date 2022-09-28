Повідомляється, що два з трьох зареєстрованих витоків із газопроводу "Північний потік" розташовані у шведській економічній зоні. У Швеції оголосили про початок екологічної рятувальної операції.
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Газ поступово розчиняється у воді та в повітрі
Судно берегової охорони перебуває в безпосередній близькості від району витоку. Також місце витоку постійно патрулюють літаки. Суднам видаються попередження про те, щоб вони трималися на безпечній відстані за 5 морських миль.
У береговій охороні країни повідомляють, що боротися з витоком або обмежити його зараз неможливо, проте газ поступово розчиняється у воді та в повітрі.
У шведських водах триває витік газу з "Північного потоку": відео
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що витік газу – це міжнародний інцидент, а не напад на Швецію.
При цьому Данія та Швеція заявили, що великі витоки на двох трубопроводах "Північний потік" у Балтійському морі були спричинені навмисними актами саботажу, здійсненими у виключних економічних зонах кожної з двох країн.
Що відомо про витік газу з "Північного потоку"
- У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування відразу 3 ниток газопроводу. Компанія Nord Stream, що є оператором "Північного потоку", заявила, що терміни, за які полагодять ці 3 нитки газопроводу, "оцінити неможливо".
- У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Цю тезу підтримав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Тепер Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури.
- У росії витік газу назвали дуже тривожними новинами та заявили, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи.
- Німецькі спецслужби припустили, що три труби газопроводів можуть бути непридатними до використання назавжди.
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