Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що росія підривами на "Північному потоці" обрубала джерело своїх прибутків.

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Усе залежить від точки підриву

Світан зазначив, що підрив "Північних потоків" можна буде розглядати, як напад на НАТО, залежно від точки, де вони відбулись. Якщо це акваторія країни-члена НАТО, тоді так, це напад на Альянс. Однак радше за все, це не 12-мильна економічна зона інших держав, а росії.

Росіяни ж не зовсім ідіоти, тому, схоже, вони підірвали свої газопроводи поза межами цих зон,

– зауважив військовий експерт.

Можуть бути нові вибухи

Льотчик-інструктор продовжив, що довести, хто підірвав газопроводи буде дуже складно. Це могли бути підводні човни чи апарати. Говорити про це можна буде тоді, коли буде проведена експертиза.

"Однак це займе довгий час, і навряд зараз ми почуємо результати", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що після того, як росіяни підірвали свої газопроводи, вони можуть підірвати норвезькі, які можуть забезпечити Європу газом з норвезьких платформ.

Це може бути майбутнім вибухом, тому країни НАТО й попереджують росію, щоб вона не бавилась такими речами,

– підкреслив Світан.

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Наслідки для росії

Військовий експерт сказав, що НАТО у відповідь завдасть удару по газопроводах росії, де б вони не були. Буде зроблено все, аби не повторити цих вибухів.

"Європа від нестачі газу не змерзне. Проблема в Європі може бути лише одна – зменшення темпів виробництва хімічної і металургійної продукції", – зазначив льотчик-інструктор.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що це б'є по гаманцях магнатів, які володіють цими галузями. Тому вони підіймають хвилю того, що треба домовлятись з путіним, аби саме їхні підприємства не залишились без газу.

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