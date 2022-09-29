Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що за інформацією німецьких ЗМІ, обидві нитки газопроводу "Північний потік" і одна з двох ниток "Північного потоку-2" можуть стати непридатними назавжди.

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Чи могла росія пошкодити "Північні потоки"

За словами політтехнолога, такі серйозні пошкодження на газогонах невигідні кремлю.

Росіяни не стали б так шантажувати. Вони могли б просто сказати, що на російській території вийшла з ладу якась станція по забезпеченню тиску чи ще щось, і тому не поставлятимуть Європі газ. Однак навряд чи б вони цей багатомільярдний проєкт назавжди ховали під водою,

– припустив Тизенгаузен.

Він додав, що найближчим часом данські фахівці детальніше вивчать пошкодження газогонів. Після цього можна буде говорити про те, хто за цим стоїть.

У чому позитив інциденту на газогонах

Як зазначив політтехнолог, те, що сталося з газогонами, – однозначно великий плюс для України.

Росіяни залишилися без ще одного інструменту шантажу. Європа потихеньку злазить з російської "газової голки". Хтось вирішив примусово прискорити цей процес,

– зауважив Тизенгаузен.

Чи зможе росія транспортувати газ через Україну

Через інцидент на газогонах росія не може постачати газ в Європу. Однак путін повинен виконувати свої зобов'язання за контрактами.

За словами Тизенгаузена, якщо для цього росія звернеться до України із пропозицією транспортувати газ через українську ГТС, Київ має категорично відмовити.

Нам не настільки потрібні гроші, щоб підтримувати інструментарій російського шантажу власними руками. Тут потрібно діяти, як з пластиром: його потрібно різко відірвати. Так, це боляче, однак дієво. Ми не повинні йти на поступки,

– наголосив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен припустив, чи росія причетна до руйнувань на "Північних потоках": дивіться відео

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