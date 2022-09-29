ЗМІ повідомили про те, що берегова охорона Швеції знайшла ще один витік газу з російського газопроводу. Ймовірно, витік йде саме від "Північного потоку-2".

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Міг бути черговий вибух

Напередодні 2 витоки були виявлені на "Північному потоці", а ще 1 на "Північному потоці 2". Новий витік виявили між ними.

Сейсмологи не виключають того, що новий витік газу спричинила ще одна детонація у Балтійському морі. Саме вибухи спричинили 3 попередні витоки.

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