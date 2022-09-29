ЗМІ повідомили про те, що берегова охорона Швеції знайшла ще один витік газу з російського газопроводу. Ймовірно, витік йде саме від "Північного потоку-2".

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Міг бути черговий вибух

Напередодні 2 витоки були виявлені на "Північному потоці", а ще 1 на "Північному потоці 2". Новий витік виявили між ними.

Сейсмологи не виключають того, що новий витік газу спричинила ще одна детонація у Балтійському морі. Саме вибухи спричинили 3 попередні витоки.

Зверніть увагу! Після виявлення витоків газу у росії одразу ж заявили про причетність диверсійних груп до цього. Однак американське видання Times повідомило, що за підривом газопроводів стоїть саме росія і зробити це могли за допомогою підводних безпілотників.

Головне про підриви "Північних потоків"

27 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування відразу 3 ниток газопроводу – 1 нитки магістралі "Північний потік-2", а також 2 ниток "Північного потоку-1". ЗМІ припускають, що газопроводи можуть назавжди стати непридатними.

Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що це спланований акт тероризму. А також, за словами радника Андрія Єрмака, це є актом агресії в напрямку ЄС і підкреслив, що росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою.є

Після інциденту Євросоюз вирішив посилити захист своєї енергетичної інфраструктури.

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