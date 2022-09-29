СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку газа из российского газопровода. Вероятно, утечка идет именно от "Северного потока-2".

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Мог быть очередной взрыв

Накануне 2 утечки были обнаружены на "Северном потоке", а еще 1 на "Северном потоке 2". Новую утечку обнаружили между ними.

Сейсмологи не исключают того, что новая утечка газа вызвала еще одна детонация в Балтийском море. Именно взрывы вызвали 3 предыдущих утечки.

Главное о подрывах "Северных потоков"

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