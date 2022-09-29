Про це 24 каналу розповів головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зазначив, що насамперед росіяни "сидять" на постачанні нафти та газу, тому зараз виходить так, що окупанти самі обмежують свої можливості.

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Тепер вони не зможуть постачати газ по цих газогонах, а відтак – не буде коштів з цього джерела доходу,

– каже Іван Ус.

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"Не скажу, що це буде велика трагедія для Європи, як на це сподіваються російські шантажисти. ЄС із 24 лютого активно диверсифікують джерела та украдають нові контракти про постачання", – додає аналітик.

За його словами, росіяни все ще живуть у своєму світі ілюзій, де їм здається, що ЄС не зможе прожити без їх газу.

Чи буде розпад країни-агресорки

Проблеми можуть бути якраз у росіян, у них зникне це джерело доходу. Зараз, основне джерело своїх прибутків, вони обрубують самі,

– переконаний фахівець.

Важко зрозуміти, навіщо вони це зробили – і не факт, що після цього вони довго протримаються.

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Іван Ус додає, що до кінця 2022 ще дотягнуть, а що буде далі і чи не стане крах та розпад росії, найкращим виходом.

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