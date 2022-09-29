Об этом 24 каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. Он также отметил, что прежде всего россияне "сидят" на поставках нефти и газа, поэтому сейчас получается так, что оккупанты сами ограничивают свои возможности.
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Теперь они не смогут поставлять газ по этим газопроводам, а значит не будет средств из этого источника дохода,
– говорит Иван Ус.
Подрыв "Северного потока" создаст проблемы
"Не скажу, что это будет большая трагедия для Европы, как на это надеются российские шантажисты. ЕС с 24 февраля активно диверсифицируют источники и подписывают новые контракты о поставках", – добавляет аналитик.
По его словам, россияне по-прежнему живут в своем мире иллюзий, где им кажется, что ЕС не сможет прожить без их газа.
Будет ли распад страны-агрессора
Проблемы могут быть как раз у россиян, у них исчезнет этот источник дохода. Сейчас основной источник своих доходов они обрубают сами,
– убежден специалист.
Трудно понять, зачем они это сделали – и не факт, что после этого долго продержатся.
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Иван Ус добавляет, что до конца 2022 года еще дотянут, а что будет дальше и не станет ли крах и распад россии лучшим выходом.
Утечки газа через "Северный поток"
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