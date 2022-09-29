Во время разговора с Реджепом Эрдоганом владимир путин жаловался из-за "диверсии" на нитях "Северных потоков". Более того, он заявил, что этот вопрос россия вынесет на срочное обсуждение Совбеза ООН. Истерические заявления путина распространили росСМИ.

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Путин настолько заврался, что назвал подрыв "актом международного терроризма". Это действительно терроризм. Вот только спланировала его россия. Об этом заявил Михаил Подоляк.

Масштабная "утечка газа" из "Северного потока-1" – это не что иное, как спланированный россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой,

– написал Подоляк.

Лана Зеркаль – советник министра энергетики – заявила, что кремль продолжает свой газовый шантаж. Очевидно, россияне сами взорвали газовые трубы.

НАТО заявило о диверсии

В НАТО заявили, что взрывы "Северных потоков" – диверсия. Североатлантический союз поддержит расследования, которые проводятся для установления причины инцидента. Кроме того, НАТО сообщило, что за любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов будет решительный ответ.

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