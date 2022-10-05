На заседании будут присутствовать 193 страны-члена ООН. Об этом сообщил представитель ООН во вторник, 4 октября.

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Что рассмотрят на заседании

Срочное заседание будет посвящено объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Как известно, Россия на прошлой неделе наложила вето на осуждение своих действий в Совбезе ООН. Тогда постоянный представитель России в ООН Сергей Небензя заявил, что якобы:

поворота назад с "вхождением" Донбасса в состав России не будет;

жители Донбасса якобы "не хотят" возвращаться в состав Украины;

жители оккупированных территорий якобы сделали "сознательный выбор быть с Россией".

В ответ на это готовится новая резолюция ООН.

Аннексия оккупированных территорий: коротко

Владимир Путин цинично объявил об аннексии временно оккупированных территорий Украины – Херсонщины, Запорожья, Донецкой области, Луганской области. Сделал он это 30 сентября, накануне дня рождения. Такое решение поддержала и Госдума.

Аннексию Путин объяснил "незаконным" развалом СССР. Более того, он заявил, что с оккупированными территориями Украины Россию ждет "общая судьба".

В ответ на это весь цивилизованный мир подчеркнул, что никогда не признает аннексию территорий Украины, а суверенную Украину будут поддерживать до ее победы.

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