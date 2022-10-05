На засіданні будуть присутні 193 країни-члени ООН. Про це повідомив речник ООН у вівторок, 4 жовтня.

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Що розглянуть на засіданні

Термінове засідання буде присвячене оголошеній Росією анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.

Як відомо, Росія минулого тижня наклала вето на засудження своїх дій в Раді Безпеки ООН. Тоді постійний представник Росії в ООН Сергєй Нєбєнзя заявив, що нібито:

повороту назад із "входженням" Донбасу до складу Росії не буде;

жителі Донбасу нібито "не хочуть" повертатися до складу України;

мешканці окупованих територій нібито зробили "свідомий вибір бути з Росією".

У відповідь на це уже готується нова резолюція ООН.

Анексія окупованих територій: коротко

Володимир Путін цинічно оголосив про анексію тимчасово окупованих територій України – Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини. Зробив він це 30 вересня, напередодні свого дня народження. Таке рішення підтримала й Держдума.

Анексію Путін пояснив "незаконним" розвалом СРСР. Ба більше, він заявив, що з окупованими територіями України Росію чекає "спільна доля".

У відповідь на це весь цивілізований світ підкреслив, що ніколи не визнає анексію територій України, а суверенну Україну підтримуватимуть до її перемоги.

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