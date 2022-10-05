В своем традиционном обращении 5 октября президент Владимир Зеленский затронул тему готовности Украины к зиме. Гарант заверил, что власть делает все, чтобы у украинцев было тепло в домах.
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Как идет подготовка к зиме
Зеленский заявил, что ввиду войны нужно на всех уровнях власти предусматривать сценарии развития ситуации. По словам президента, это поможет защитить людей.
Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться,
– сказал Владимир Зеленский.
Также Верховный Главнокомандующий упомянул о союзниках Украины. Он подчеркнул, что важно, чтобы наши партнеры были подготовлены, как и мы, к этому периоду.
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Очевидно, что экономическая и энергетическая стабильность невозможна без побед Украины в этой войне. Президент в очередной раз подчеркнул, что чем больше будет сотрудничество с союзниками и давление на Россию, тем безопаснее будет Европа для людей в этот зимний период.
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Напомним, Владимир Зеленский призвал поддержать резолюцию в ООН о репарациях Украины от российской стороны. Кремль должен взять на себя международно-правовое обязательство по выплате репараций за начало этой войны. По мнению президента, резолюция признает необходимость компенсационного механизма.