Деталі Ставки Верховного Головнокомандувача розповів сам Володимир Зеленський. Він зазначив, що серед інших важливих розглянутих питань порушили стабілізацію обстановки на щойно деокупованих територіях.

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Інші питання, які розглянули під час Ставки Верховного Головнокомандувача:

подальше звільнення наших земель,

протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор,

підготовка нашої армії до зимового періоду.

Хто взяв участь у засіданні

До засідання у режимі відеозв'язку долучилися командувачі військ оперативних напрямків. Крім того, були присутні:

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Додамо, що наприкінці вересня Володимир Зеленський вже збирав Ставку Верховного Головнокомандувача. Тоді головною темою була підготовка Сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву. Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Володимир Зеленський поговорив з Байденом

4 жовтня було плідним для Володимира Зеленського, який провів низку телефонних розмов з іноземними політиками. Зокрема, президент України поговорив з Джо Байденом. Український лідер подякував президенту США за черговий пакет оборонної підтримки.

Зеленський та Байден також обговорили ключові аспекти взаємодії країни поза оборонною сферою. Зокрема, мовилося про пакет підтримки обсягом понад 12 мільярдів доларів.

А особливо приємно мені було почути слова Президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії,

– заявив Зеленський.

Президент подякував кожному та кожній, хто воює та працює заради перемоги.

Варте вашої уваги – Звернення Володимира Зеленського за 4 жовтня: дивіться відео