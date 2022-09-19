Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії. Про це повідомили на сайті Президента України.

До уваги Зброя, що посилить Україну – серед тем: 16 вересня відбулося засідання Ставки Головнокомандувача

Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача

На зустрічі були присутні:

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь,

голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко,

т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися:

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,

командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов,

командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Учасники засідання заслухали доповіді щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів,

– зазначили у пресслужбі президента.

Окремо учасники зупинилися на підготовці Сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Данії. Еппе Кофод заявив, що його країна постачатиме українській армії зимовий одяг.

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