Під час розмови Президент України подякував Байдену за черговий пакет оборонної підтримки, зокрема за нові HIMARS. Про це розповів Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

До теми Байден провів переговори з Зеленським, – CNN

Про що говорили президенти

Також Володимир Зеленський зазначив, що успіхи України сьогодні – це спільні успіхи та спільні перемоги, яких вдалося досягти спільними зусиллями.

"Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки і всіх наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією" – підкреслив Зеленський.

Окрім того, президенти обговорили ключові аспекти взаємодії держав поза оборонною сферою. Зокрема говорили про:

фінансову підтримку, а саме про пакет підтримки обсягом понад 12 мільярдів доларів,

політичні кроки,

співпрацю в міжнародних організаціях.

Як зазначив Володимир Зеленський, йому особливо приємно було почути слова президента Байдена про те, що наші військові та народ надихають увесь світ.

І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії,

– сказав Президент України.