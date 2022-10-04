Під час розмови Президент України подякував Байдену за черговий пакет оборонної підтримки, зокрема за нові HIMARS. Про це розповів Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
До теми Байден провів переговори з Зеленським, – CNN
Про що говорили президенти
Також Володимир Зеленський зазначив, що успіхи України сьогодні – це спільні успіхи та спільні перемоги, яких вдалося досягти спільними зусиллями.
"Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки і всіх наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією" – підкреслив Зеленський.
Окрім того, президенти обговорили ключові аспекти взаємодії держав поза оборонною сферою. Зокрема говорили про:
- фінансову підтримку, а саме про пакет підтримки обсягом понад 12 мільярдів доларів,
- політичні кроки,
- співпрацю в міжнародних організаціях.
Як зазначив Володимир Зеленський, йому особливо приємно було почути слова президента Байдена про те, що наші військові та народ надихають увесь світ.
І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії,
– сказав Президент України.