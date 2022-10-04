Во время разговора Президент Украины поблагодарил Байдена за очередной пакет оборонной поддержки, в том числе новые HIMARS. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

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О чем говорили президенты

Также Владимир Зеленский отметил, что успехи Украины сегодня – это общие успехи и общие победы, которых удалось добиться совместными усилиями.

"Благодаря единству Украины, Соединенных Штатов Америки и всех наших партнеров в свободном мире свобода сегодня имеет высшую силу за десятки лет и демонстрирует конкретные победы в противостоянии с тиранией" – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили ключевые аспекты взаимодействия государств вне оборонной сферы. В частности, говорили о:

финансовой поддержке, а именно о пакете поддержки объемом более 12 миллиардов долларов,

политических шагах,

сотрудничестве в международных организациях

Как отметил Владимир Зеленский, ему особенно приятно было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные и народ вдохновляют весь мир.