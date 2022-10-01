Зеленский лично поблагодарил президента США Джо Байдена, уже подписавшего закон. В преддверии проект поддержали обе палаты Конгресса.
Кстати Конгресс США одобрил 12-миллиардную поддержку для Украины: Байден уже подписал закон
Президент рассказал, что этот пакет предусматривает финансирование оборонных программ, а также оказание мощной прямой бюджетной поддержки Украине.
Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии России,
– подчеркнул глава государства.
Что известно о пакете помощи от США
Джо Байден рассказал об этой помощи, когда говорил об аннексии путиным временно оккупированных частей Запорожья, Донбасса, Луганщины и Херсонщины. Он подчеркнул, что это мошенническая попытка захватить суверенную территорию Украины.
Байден заверил, что США продолжат поставлять Украине вооружение, которое ей нужно для самозащиты. Он подчеркнул, что вскоре подпишет одобренный Конгрессом закон о дополнительных 12 миллиардах долларов для Украины.
Сенат США одобрил помощь еще 29 сентября. Кстати, СМИ писали, что она включает:
- 7,8 миллиарда долларов на прямую и косвенную военную помощь;
- 4,5 миллиарда долларов в поддержку экономической стабильности;
- 35 миллионов долларов на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на возможные ядерные инциденты.
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