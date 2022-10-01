Зеленський особисто подякував президенту США Джо Байдену, який вже підписав закон. Напередодні проєкт підтримали обидві палати Конгресу.

До речі Конгрес США схвалив 12-мільярдну підтримку для України: Байден вже підписав закон

Президент розповів, що цей пакет передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні.

Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії Росії,

– наголосив глава держави.

Що відомо про пакет допомоги від США

Джо Байден розповів про цю допомогу, коли говорив про анексію путіним тимчасово окупованих частин Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Він наголосив, що це шахрайська спроба загарбати суверенну територію України.

Байден запевнив, що США продовжать постачати Україні озброєння, яке їй потрібне для самозахисту. Він наголосив, що невдовзі підпише схвалений Конгресом закон про додаткові 12 мільярдів доларів для України.

Сенат США схвалив допомогу ще 29 вересня. До речі, ЗМІ писали, що вона включає:

7,8 мільярда доларів на пряму та непряму військову допомогу;

4,5 мільярда доларів на підтримку економічної стабільності;

35 мільйонів доларів на забезпечення безпеки ядерних матеріалів в Україні та реагування на можливі ядерні інциденти.

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