На українців очікує, мабуть, найскладніша зима за всі роки незалежності нашої держави. Тож питанню підготовки помешкань громадян до опалювального сезону приділили особливе значення. Розповідаємо, скільки блакитного палива та вугілля вдалося заготувати.

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Скоро досягнемо показників у 100%

Почнімо з загальної цифри, озвученої Денисом Шмигалем. Прем'єр-міністр наголосив, що житлові будинки та теплові мережі готові на майже 90%. Тож невдовзі можна буде говорити про вихід на всі 100%. Але мовитиметься лише про ті регіони держави, де не ведуться активні бойові дії.

Важливо не лише налагодити роботу мереж. Потрібно ще й забезпечити себе необхідною кількістю палива, яке й генеруватиме тепло. Так, у підземних газосховищах України зберігається майже 14 мільярдів кубометрів газу.

Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією,

– додав Шмигаль.

Що стосується вугілля, то вдалося накопичити близько 2 мільйонів тонн. До початку опалювального сезону, підкреслює прем'єр-міністр, ним планують заповнювати наявні в нашій державі склади.

Крім того, цьогоріч акцент зробили і на деревині. Вона стане альтернативним джерелом опалення, а в регіонах, де не вдалося відновити інфраструктуру, ледь не єдиним. Так, військові адміністрації вже отримали 562 мільйони гривень субвенцій. Їх спрямують на покупку деревини, яку передадуть у регіони, прилеглі до зон ведення бойових дій.

Напередодні київська влада розповіла, коли почнеться опалювальний сезон у столиці.

Коли у помешканнях киян стане тепло

Як зазначив заступник глави КМДА Петро Пантелеєв, усе залежатиме від погодних умов. Якщо середньодобова температура у столиці упродовж трьох діб буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм, то тепло увімкнуть. Але і то за умови, що й надалі зберігатиметься такий температурний режим.

Цьогоріч, переконаний Пантелеєв, доцільніше буде взяти на озброєння гнучкий підхід. Він дозволить не спалювати газ, коли у цьому немає потреби. Особливо у ті дні, коли температура за вікном досить висока.

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