Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю розповів, коли киянам варто очікувати на теплі батареї у своїх помешканнях. Він назвав умову, яка впливатиме на запуск обігріву в опалювальний сезон.

Читайте також Росія спробує зірвати опалювальний сезон в Україні: чи зможемо завадити ворогу

Усе залежатиме від погоди

Як і зазвичай, опалювальний сезон у Києві розпочинатиметься в залежності від погодних умов. Тобто тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм і з урахуванням подальшого прогнозу,

– наголосив він.

Водночас Пантелеєв зауважив, що цьогоріч доцільніше буде використовувати гнучкий підхід. Мовиться, власне, про запуск тепла до осель. Це дозволить дарма не спалювати блакитне паливо. Особливо у ті дні, коли на вулицях ще досить тепло. З іншого боку потрібно буде зважати на погодні умови.

Якщо вже надто зволікати з запуском опалення, то складно буде уникнути проблем. Передовсім мовиться про техногенні наслідки. І це Пантелеєв не згадує вже про здоров'я та комфорт киян. Ці два чинники, за словами заступника глави КМДА, стоять на першому місці.

Тож вирішальним чинником, який впливатиме на запуск опалення в оселях киян, стануть саме погодні умови. Значне та тривале зниження температури за вікном стане причиною запуску обігріву.

Чи готова до зими Україна

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що в нас у запасах:

майже 14 мільярдів кубічних метрів газу;

2,2 мільйона тонн вугілля.

Якщо говорити про рівень підготовки до опалювального сезону по областях, то він на позначні понад 88%. Але найближчими днями наша держава планує вийти на всі 100%.

Крім того, український уряд виділив областям 562 мільйони гривень субвенцій, яких спрямують на покупку дров. Це дозволить запастися 400 тисячами кубометрів деревини. Їх отримають мешканці прифронтових територій, щоб обігрівати власні оселі.

Як зазначають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, цьогоріч під час опалювального сезону витратять 5 мільйонів кубометрів дров.

Варте уваги – Буданов розповів, чи закінчиться війна взимку: дивіться відео