Владимир Зеленский поделился кадрами из обстрелянных городов. Президент Украины поблагодарил всех, кто помогает в ликвидации последствий ударов.

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Как страна приходит в себя после массированной ракетной атаки

На видео, обнародованном президентом, видно, как разные регионы страны пытаются восстановиться после нанесенных ударов. На кадрах видно, что страна-агрессор повредила многие критические инфраструктуры в городах.

Как Украина восстанавливается после ракетной атаки: смотрите видео

Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям, врачам, энергетикам и работникам коммунальных служб. Также президент упомянул работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников, работавших слаженно и эффективно.

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Оккупантам удалось создать Украине проблемы

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала о ситуации в энергосекторе Украины после массированных ракетных атак 10 – 11 октября. Оккупанты повредили 30% подстанций, распределяющих энергоресурс.

По словам советницы, разрушения, нанесенные россиянами, не являются критическими. Однако они произошли одновременно, и поэтому возникли определенные трудности.

Это сложная работа для энергетиков и ремонтных бригад, им приходится работать круглосуточно, чтобы в домах было электричество,

– говорит Лана Зеркаль.

Такого масштаба разрушений по всей стране никто не ожидал. Но, по словам Ланы Зеркаль, украинцы обязательно все починят и восстановят.

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