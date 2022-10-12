Для протидії новій загрозі ЗСУ намагаються адаптувати своє озброєння до військових потреб. Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Голова Миколаївської ОВА зазначив, що на Миколаївщині збивають найбільше іранських дронів-камікадзе через те, що їх багато й ЗСУ навчилися їх збивати.

Дрони вилітають з тимчасово окупованої території й шукають шляхи, як обійти нашу ППО, тому залітають через Миколаївщину, де їх найбільше збивають. Якщо вони полетіли б далі, я вважаю, що і там їх збили б. Ми й вони вчимося. Окупанти намагаються обійти ППО, ми намагаємося їх "впіймати" – це така "антишахедська боротьба",

– пояснив Кім.

За його словами, саме тому на сьогодні ЗСУ розвивають цей напрямок, додають сили ППО, в тому числі великокаліберну стрілецьку зброю.

"Спочатку "шахеди" розроблялися як навчальні цілі для зенітних стрілецьких установок. Потім їх переробили у камікадзе. Це означає, що їх можна збивати стрілецькою зброєю. Її майже ніхто не використовує вже, але доводиться повертатися у минуле, діставати її й "працювати" по дронам – така реальність", – додав чиновник.

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Він вказав, що в іранських дронів велика дальність польоту, тому вони можуть літати всюди.

"Дрони хочуть пролетіти через Миколаївщину й паралельно розвідують наявність ППО. На сьогодні вони хочуть пролетіти на західну чи східну частини України й таким чином мають певний маршрут. Але ми це теж бачимо й робимо потрібні висновки", – резюмував Кім.

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