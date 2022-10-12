Для протидії новій загрозі ЗСУ намагаються адаптувати своє озброєння до військових потреб. Про це 24 каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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Голова Миколаївської ОВА зазначив, що на Миколаївщині збивають найбільше іранських дронів-камікадзе через те, що їх багато й ЗСУ навчилися їх збивати.
Дрони вилітають з тимчасово окупованої території й шукають шляхи, як обійти нашу ППО, тому залітають через Миколаївщину, де їх найбільше збивають. Якщо вони полетіли б далі, я вважаю, що і там їх збили б. Ми й вони вчимося. Окупанти намагаються обійти ППО, ми намагаємося їх "впіймати" – це така "антишахедська боротьба",
– пояснив Кім.
За його словами, саме тому на сьогодні ЗСУ розвивають цей напрямок, додають сили ППО, в тому числі великокаліберну стрілецьку зброю.
"Спочатку "шахеди" розроблялися як навчальні цілі для зенітних стрілецьких установок. Потім їх переробили у камікадзе. Це означає, що їх можна збивати стрілецькою зброєю. Її майже ніхто не використовує вже, але доводиться повертатися у минуле, діставати її й "працювати" по дронам – така реальність", – додав чиновник.
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Він вказав, що в іранських дронів велика дальність польоту, тому вони можуть літати всюди.
"Дрони хочуть пролетіти через Миколаївщину й паралельно розвідують наявність ППО. На сьогодні вони хочуть пролетіти на західну чи східну частини України й таким чином мають певний маршрут. Але ми це теж бачимо й робимо потрібні висновки", – резюмував Кім.
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Іран постачає дрони Росії: що відомо
- На початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран міг відправити БпЛА до Росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до Росії.
- Вже у вересні українські військові почали збивати іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. Згодом Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити кадровий склад іранського посольства.
- Водночас у Тегерані відкинули всі звинувачення і заговорили про "зовнішній вплив" на відносини з Україною з боку третіх країн.
- Згодом Україна відповіла на позицію Ірану, наголосивши, що єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які ЗСУ збивають в нашому небі. У Києві переконані, що лише Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе Shahed.