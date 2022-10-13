Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен, хто винен у російських ударах, відповість за це.

Увага З-під завалів багатоповерхівки витягли дитину: у Миколаєві триває рятувальна операція

Миколаїв. Унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено п'ятиповерхівку. Рятувальники деблокували 11-річного хлопчика. Він провів під завалами 6 годин. Дитині надається медична допомога. Тривають пошуки ще семи осіб. Усі служби на місці та працюють,

– зазначив Володимир Зеленський.

Деталі від ДСНС

Станом на 08:00 рятувальники деблокували з-під завалів дванадцятирічного хлопчика, якого передали лікарям.

За попередньою інформацією під уламками будинку можуть перебувати ще 7 мешканців п'ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв'язок.

Рятувальники проводять їх пошуки та розбір зруйнованих конструкцій.

Наслідки удару по п'ятиповерхівці / Фото ДСНС

Масована атака на Миколаїв

Джерела в Миколаївській ОВА повідомили, що росіяни здійснили масований обстріл вночі, 13 жовтня, орієнтовно після 01:04. Ворог випустив 8 ракет типу С-300.



Відомо про влучання у низку цивільних об'єктів. Зокрема, у п'ятиповерховий житловий будинок. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами.

Попередньо, дві людини отримали поранення, зокрема дитина. Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції. Попередньо, один співробітник перебуває під завалами.

Інші ракети впали на відкриту територію.

Влучання у рятувальну човникову станцію: стан потерпілого

Миколаївський міський голова Олег Сєнкевич підтвердив влучання у рятувальну човникову станцію. За його даними, будівлю повністю зруйновано внаслідок удару.

Ще одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована. Попередньо, під завалами перебуває один співробітник станції. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція,

– зазначив Сєнкевич.



Човникова підстанція у Миколаєві повністю зруйнована / Фото Олег Сєнкевич

Росіяни регулярно завдають ударів по Миколаєву

У ніч проти 10 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву ракетами ППО з комплексу С-300.

Нещодавно Миколаївщину атакували 7 дронів-камікадзе "Shahed-136". П'ять з них знищили зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони у Вознесенському та Миколаївському районах. Втім, 2 влучили в складські будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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