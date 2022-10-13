Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый, кто виноват в российских ударах, ответит за это.

Внимание Из-под завалов многоэтажки вытащили ребенка: в Николаеве идет спасательная операция

Николаев. В результате обстрела оккупантов повреждена пятиэтажка. Спасатели деблокировали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами 6 часов. Ребенку оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски еще семи человек. Все службы на месте и работают,

– отметил Владимир Зеленский.

Детали от ГСЧС

По состоянию на 08:00 спасатели деблокировали из-под завалов двенадцатилетнего мальчика, которого передали врачам.

По предварительной информации под обломками дома могут находиться еще 7 жильцов пятиэтажки, с которыми в настоящее время отсутствует связь.

Спасатели проводят их поиски и разбор разрушенных конструкций.

Последствия удара по пятиэтажке / Фото ГСЧС

Массированная атака на Николаев

Источники в Николаевской ОВА сообщили, что россияне осуществили массированный обстрел ночью, 13 октября, ориентировочно после 01:04. Враг выпустил 8 ракет типа С-300.

Известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены полностью, остальные – под завалами.

Предварительно, два человека получили ранения, в том числе ребенок. Также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции. Предварительно, один сотрудник находится под завалами.

Другие ракеты упали на открытую территорию.

Попадание в спасательную челночную станцию: состояние пострадавшего

Николаевский городской глава Олег Сенкевич подтвердил попадание в спасательную челночную станцию. По его данным, здание полностью разрушено в результате удара.

Еще одна ракета С-300 попала в спасательную челночную станцию. Здание разрушено. Предварительно, под завалами находится один сотрудник станции. На месте проводится поисково-спасательная операция,

– отметил Сенкевич.



Челночная подстанция в Николаеве полностью разрушена / Фото Олег Сенкевич

Россияне регулярно наносят удары по Николаеву

В ночь на 10 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву ракетами ПВО из комплекса С-300.

Недавно Николаевскую область атаковали 7 дронов-камикадзе "Shahed-136". Пять из них уничтожили зенитно-ракетные подразделения Сил обороны в Вознесенском и Николаевском районах. Впрочем, 2 попали в складские здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

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