Представництво та R&D-підрозділ Samsung Україна розташовується у бізнес-центрі 101 Tower – там унаслідок ракетного удару по столиці щонайменше повибивало вікна. Пошкоджень зазнала й сусідня будівля, де розташовується офіс Microsoft Україна.

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Руйнування офісу Samsung

Як повідомляють джерела видання AIN, на момент прильоту по центру Києва працівників в офісі Samsung, на щастя, не було. Проте, у якому стані перебуває фізичне представництво техногіганта в Україні – наразі невідомо.

Зазначається, що з моменту заснування у 2009 році Samsung Україна інвестувала у київський центр розробки 365 мільйонів гривень. За даними різних джерел, на компанію в Україні працює від 500 до 650 людей.

До слова, підрозділ фокусується на розробках у галузі комп'ютерного зору, графіки та кібербезпеки. За час функціонування український центр Samsung подав 232 патентні заявки й вклав 1 мільйон доларів у програми співпраці з КНУ імені Тараса Шевченка, КПІ, харківськими ХАІ і ХНУ.

Зауважимо, що Samsung – один з найпотужніших брендів електроніки в Україні й входить до переліку сотні найбільших компаній нашої держави з річним виторгом у понад 17 мільярдів гривень.

Постраждала й будівля з представництвом Microsoft

Окрім 101 Tower, унаслідок ракетного удару росіян постраждав й сусідній столичний бізнес-центр, – у ньому розташовується представництво Microsoft. В якому стані офіс компанії – також невідомо. Проте, як пише AIN, ситуація "не така критична", як з українським офісом Samsung.

Додамо, що Microsoft працює в Україні з 2003 року. Локальний підрозділ займається розвитком ринку програмного забезпечення та просування продуктів корпорації, підтримкою партнерів та замовників, а також локалізацією новітніх технологій Microsoft та реалізацією соціальних проєктів в Україні.