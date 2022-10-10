Представительство и R&D-подразделение Samsung Украина располагается в бизнес-центре 101 Tower – там в результате ракетного удара по столице по меньшей мере выбило окна. Повреждение получило и соседнее здание, где располагается офис Microsoft Украина.

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Разрушение офиса Samsung

Как сообщают источники издания AIN, на момент прилета по центру Киева работников в офисе Samsung, к счастью, не было. Однако, в каком состоянии находится физическое представительство техногиганта в Украине – пока неизвестно.

С момента основания в 2009 году Samsung Украина инвестировала в киевский центр разработки 365 миллионов гривен. По данным разных источников, на компанию в Украине работает от 500 до 650 человек.

К слову, подразделение фокусируется на разработках в области компьютерного зрения, графики и кибербезопасности. За время функционирования украинский центр Samsung подал 232 патентных заявки и вложил 1 миллион долларов в программы сотрудничества с КНУ имени Тараса Шевченко, КПИ, харьковскими ХАИ и ХНУ.

Заметим, что Samsung – один из самых мощных брендов электроники в Украине и входит в перечень сотни крупнейших компаний нашего государства с годовой выручкой более чем в 17 миллиардов гривен.

Пострадало и здание с представительством Microsoft

Кроме 101 Tower, в результате ракетного удара россиян пострадал и соседний столичный бизнес-центр, – в нем располагается представительство Microsoft. В каком состоянии офис компании – также неизвестно. Однако, как пишет AIN, ситуация "не так критическая" , как с украинским офисом Samsung.

Добавим, что Microsoft работает в Украине с 2003 года. Локальное подразделение занимается развитием рынка программного обеспечения и продвижения продуктов корпорации, поддержкой партнеров и заказчиков, а также локализацией новейших технологий Microsoft и реализацией социальных проектов в Украине.