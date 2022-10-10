Часть бизнеса полностью захлопнула свои двери до завтра, 11 октября. В магазинах, торговых центрах и ресторанах кое-где вынужденно объявляли внеплановые выходные. Все это – из-за десятков низменных и кровожадных прилетов по гражданским объектам и критической инфраструктуре нашего государства со стороны России.

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Работа бизнеса на фоне массированных ракетных обстрелов россиян

Как отметили представители "АТБ", магазины их сети 10 октября были открыты и работали. В то же время, некоторые торговые точки компании могут временно закрываться в регионах и населенных пунктах, где фиксируются сложности с поставкой воды и электроэнергии.

В Киеве и Днепре работало около 90% магазинов группы компаний Fozzy Group ("Фора", "Сильпо", Fozzy C&C). В Запорожье магазины открылись везде, кроме торгового центра "Амстор". Без электроэнергии 10 октября остались супермаркеты сетей корпорации в Харькове, Миргороде, Полтаве и частично во Львове, так что в течение дня они не работали.

Запасы продуктов на складах есть, наши водители будут доставлять товары в супермаркеты при первой возможности,

– отметили в пресс-службе Fozzy Group.

В то же время, представительства "Новой почты" и магазины "Эпицентр" работали в обычном режиме, однако уже традиционно, во время воздушных тревог они закрываются.

Между тем, большинство магазинов EVA никаких изменений в график работы не вносили и работали в штатном режиме. Из-за обесточивания только часть представительств закрылась, в частности, в столице, Львове и Львовской области – торговые точки возобновляли работу вместе с восстановлением электроснабжения.

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Представители около 200 из 992 аптек "АНЦ" не выходили на связь в течение дня из-за проблем с электроснабжением, однако сеть продолжала работу. Анализы принимали и в сети лабораторий "Синево".

Вместе с тем торговые центры "Мандарин-плаза" и Lavina Mall продолжали работу. А вот ТРЦ ЦУМ, Retroville, Cosmopolite, сеть спортклубов SportLife и EnerGym не открывались.

Закрытыми оставались также рестораны сетей McDonald's, Черноморка и заведения группы LaFamiglia. Кроме того, не принимали посетителей некоторые несетевые заведения и кафе в пострадавших от ракетных ударов населенных пунктах Украины.

Напомним, что россияне 10 октября выпустили по разным регионам нашего государства по меньшей мере 84 крылатые ракеты, из них 43 удалось обезвредить в воздухе украинской ПВО. В результате атаки пострадали более 20 населенных пунктов Украины, в частности: