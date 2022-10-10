Частина бізнесу повністю зачинила свої двері до завтра, 11 жовтня. У магазинах, торгових центрах та ресторанах подекуди вимушено оголошували позапланові вихідні. Все це – через десятки ницих й кровожерливих прильотів по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі нашої держави з боку Росії.

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Робота бізнесу на тлі масованих ракетних обстрілів росіян

Як зазначили представники "АТБ", магазини їхньої мережі 10 жовтня були відкритими й працювали. Водночас, деякі торгові точки компанії можуть тимчасово зачинятися у регіонах та населених пунктах, де фіксуються складнощі з постачанням води та електроенергії.

У Києві та Дніпрі працювали близько 90% магазинів групи компаній Fozzy Group ("Фора", "Сільпо", Fozzy C&C). У Запоріжжі магазини відкрились скрізь, окрім торгового центру "Амстор". Без електроенергії 10 жовтня залишились супермаркети мереж корпорації у Харкові, Миргороді, Полтаві та частково у Львові, тож протягом дня вони не працювали.

Запаси продуктів на складах є, наші водії доставлятимуть товари до супермаркетів за першої можливості,

– зазначили у пресслужбі Fozzy Group.

Водночас, представництва "Нової пошти" та магазини "Епіцентр" працювали у звичному режимі, проте, вже традиційно, під час повітряних тривог вони зачиняються.

Тим часом більшість магазинів EVA жодних змін у графік роботи не вносили й працювали у штатному режимі. Через знеструмлення лише частина представництв зачинилася, зокрема у столиці, Львові та Львівській області, – торгові точки відновлювали роботу разом з відновленням електропостачання.

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Представники близько 200 з 992 аптек "АНЦ" не виходили на зв'язок протягом дня через проблеми з електропостачанням, проте мережа продовжувала роботу. Аналізи приймали й у мережі лабораторій "Сінево".

Разом з тим, торгові центри "Мандарин-плаза" та Lavina Mall продовжували роботу. А ось ТРЦ ЦУМ, Retroville, Cosmopolite, мережа спортклубів SportLife та EnerGym не відчинялися.

Закритими залишалися також ресторани мереж McDonald's, "Чорноморка" й заклади групи LaFamiglia. Крім того, не приймали відвідувачів деякі немережеві заклади та кафе у постраждалих від ракетних ударів населених пунктах України.

Нагадаємо, що росіяни 10 жовтня випустили по різних регіонах нашої держави щонайменше 84 крилаті ракети, з них 43 вдалося знешкодити у повітрі українській ППО. Унаслідок атаки постраждали понад 20 населених пунктів України, зокрема: