Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що віялових відключень світла у місті не буде. Однак передбачається часткове обмеження електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

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Київводоканал працює над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі: "Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання".

Критичні об'єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією у повному обсязі. Однак киянам рекомендують зробити запаси питної води, харчів, зарядити телефони, запастися портативними зарядними пристроями.

Зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте готові терміново пройти в укриття в разі необхідності,

– йдеться у повідомленні КМВА.

Як працюють магазини, банки та інші заклади Києва

Близько 30 супермаркетів мережі АТБ працюють з перервами. У магазинах є підвищений попит на харчові продукти.

працюють з перервами. У магазинах є підвищений попит на харчові продукти. 90% cупермаркетів мережі "Сільпо" працюють у звичайному режимі. Підвищеного попиту на продукти немає.

працюють у звичайному режимі. Підвищеного попиту на продукти немає. Не працюватимуть: ЦНАПи, центри комунального сервісу, київський зоопарк, простір "Vcentri Hub", ТРЦ Dream, Respublika Park, Lavina Mall, River Mall, ЦУМ, Retroville, River Gauche, Район, Проспект, Cosmo Multimall, Art Mall, усі ресторани McDonald's, додаток замовлень їжі та продуктів "Glovo".

ЦНАПи, центри комунального сервісу, київський зоопарк, простір "Vcentri Hub", ТРЦ Dream, Respublika Park, Lavina Mall, River Mall, ЦУМ, Retroville, River Gauche, Район, Проспект, Cosmo Multimall, Art Mall, усі ресторани McDonald's, додаток замовлень їжі та продуктів "Glovo". Відділення "Ощадбанку" працюють вибірково.

працюють вибірково. Верховний Суд 10 та 11 жовтня працює у дистанційному режимі.

10 та 11 жовтня працює у дистанційному режимі. "Укрпошта" відновила роботу майже у всіх регіонах.

Чи буде навчання у школах

З 10 до 14 жовтня освітні заклади Києва та інших областей України перевели на дистанційне навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Не пропустіть Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах

Робота київського транспорту після ракетних ударів

10 жовтня близько 13:00 київський метрополітен відновив роботу, але киян закликали без нагальної потреби не їздити у метро.

Під час повітряних тривог, Столична підземка припиняє рух наземною частиною "червоної" лінії.

Не їздять поїзди "зеленої" гілки метро через Південний міст.

Усі підземні станції метрополітену працюють як укриття.

Під час повітряної тривоги увесь громадський транспорт має зупинятис я, а пасажири повинні пройти в найближче укриття .

Київський залізничний вокзал, у якому вибуховою хвилею вибило вікна, вже відкритий для пасажирів. Посадка та висадка відбувається за графіком.

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