Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что веерных отключений света в городе не будет. Однако предполагается частичное ограничение электроснабжения промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.

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Киевводоканал работает над ликвидацией поврежденной водопроводной сети: "Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение".

Критические объекты социальной сферы – больницы, метрополитен, спасательные службы и т.п. – обеспечиваются электроэнергией в полном объеме. Однако киевлянам рекомендуют сделать запасы питьевой воды, продовольствия, зарядить телефоны, запастись портативными зарядными устройствами.

Соберите необходимые вещи в один рюкзак: небольшой запас воды и еды, тёплую одежду, важные медикаменты, наличные деньги и документы. Будьте готовы срочно пройти в укрытие в случае необходимости,

– говорится в сообщении КМВА.

Как работают магазины, банки и другие заведения Киева

Около 30 супермаркетов сети АТБ работают с перерывами. В магазинах есть повышенный спрос на пищевые продукты.

работают с перерывами. В магазинах есть повышенный спрос на пищевые продукты. 90% супермаркетов сети "Сильпо" работают в обычном режиме. Завышенного спроса на продукты нет.

работают в обычном режиме. Завышенного спроса на продукты нет. Не будут работать: ЦНАПы, центры коммунального сервиса, киевский зоопарк, пространство "Vcentri Hub", ТРЦ Dream, Respublika Park, Lavina Mall, River Mall, ЦУМ, Retroville, River Gauche, Район, Проспект, Cosmo Multimall, Art Mall, все рестораны McDonald's, приложение заказов продовольствия и продуктов "Glovo".

ЦНАПы, центры коммунального сервиса, киевский зоопарк, пространство "Vcentri Hub", ТРЦ Dream, Respublika Park, Lavina Mall, River Mall, ЦУМ, Retroville, River Gauche, Район, Проспект, Cosmo Multimall, Art Mall, все рестораны McDonald's, приложение заказов продовольствия и продуктов "Glovo". Отделения "Ощадбанка" работают выборочно.

работают выборочно. Верховный Суд 10 и 11 октября работает в дистанционном режиме.

10 и 11 октября работает в дистанционном режиме. "Укрпочта" возобновила работу почти во всех регионах.

Будет ли обучение в школах

С 10 по 14 октября образовательные учреждения Киева и других областей Украины перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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Работа киевского транспорта после ракетных ударов

10 октября около 13:00 киевский метрополитен возобновил работу, но киевлян призвали без необходимости не ездить в метро.

Во время воздушных тревог Столичная подземка прекращает движение по наземной части "красной" линии.

Не ездят поезда "зеленой" ветки метро через Южный мост.

Все подземные станции метрополитена работают как укрытие.

Во время воздушной тревоги весь общественный транспорт должен останавливаться , а пассажиры должны пройти в ближайшее укрытие .

Киевский железнодорожный вокзал, в котором взрывной волной выбило окна, уже открыт для пассажиров. Посадка и высадка производится по графику.

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